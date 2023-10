Coach Masella non ha dubbi sul Volley Napoli: "Possiamo arrivare lontano" "Ho ragazze giovani interessanti e la bravura delle atlete più esperte mi sta aiutando molto".

Manca sempre meno all’inizio del campionato di Serie C femminile ed il Volley Napoli continua a lavorare per migliorare le intese tra le nuove ragazze in rosa. Coach Veronica Masella si è detta soddisfatta del lavoro svolto finora ed ha fiducia della squadra, che a suo giudizio può raggiungere grandi risultati nel corso di questa stagione.

"Questo sarà un anno intenso, abbiamo creato un gruppo nuovo e soprattutto un gruppo misto composto da ragazze esperte ed under. Ci sarà un gran lavoro da svolgere, sia da parte mia che da parte di tutto lo staff tecnico. In questo momento stiamo lavorando molto sulle intese e sulle competenze". Queste le parole dell’allenatrice azzurra.

Gli obiettivi della squadra secondo Masella

Il Volley Napoli lavora sempre, stagione dopo stagione, per raggiungere obiettivi ambiziosi e per arrivare a giocare nel campionato nazionale. "Io cerco di pensare sempre partita dopo partita. – dice Veronica Masella – So che con le mie ragazze possiamo arrivare lontano, però sarà sempre il campo a parlare. Non mi piace esprimere giudizi prima".

"Ho ragazze giovani interessanti e la bravura delle atlete più esperte mi sta aiutando molto per farle crescere. In palestra ci stiamo divertendo, ovviamente sempre lavorando. Le ragazze sono veramente in gamba e la rosa costruita dalla società è di ottimo livello". Conclude così l’allenatrice.