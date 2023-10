Italrugby, il Mondiale finisce con una batosta contro la Francia Capuozzo fuori dopo 30 minuti, per Fusco minuti importanti nella ripresa.

Il Mondiale dell’Italrugby è terminato. La sconfitta con la Francia ha messo fine ad un cammino che visto ora non resterà impresso nella storia azzurra. Tutti si aspettavano di più. Non il passaggio del turno che avrebbe avuto del miracoloso ma almeno un paio di match più lottati con Nuova Zelanda e galletti padroni di casa. Invece, dopo la batosta con gli All Blacks, eccone un’altra contro la Francia. Un 60-7, con un parziale nel primo tempo di 31-0, che fa ben capire quanto sia ampia la distanza tra gli azzurri e le big della palla ovale Mondiale. C’è tanto lavoro da fare nei prossimi anni per essere all’altezza delle Nazionali più forti. In questo Mondiale si sono salvati in poco, uno su tutti il solito Capuozzo che nel match per lui più importante è stato costretto a lasciare il campo al 30’ per una botta alla testa. Minuti importanti sia contro l’Uruguay che con la Francia per Alessandro Fusco che invece è rimasto in tribuna con Namibia e All Blacks.

Il Mondiale azzurro di positivo ha solo la qualificazione in automatico alla prossima Coppa del Mondo del 2027, per il resto squadra rimandata. A questo punto il lavoro di Crowley, che era stato positivo fino ad aprile, perde un po’ valore viste le batoste subite nelle occasioni più importante. Quello che fa rabbia è l’incapacità della squadra a restare in partita e farsi travolgere già nei primi 40 minuti.

Il tabellino di Francia-Italia

Marcatori: 2’ m. Penaud tr. Ramos (7-0), 7’ c.p. Ramos (10-0), 14’ m. Bielle-Biarrey tr. Ramos (17-0), 22’ m. Ramos tr. Ramos (24-0), 37’ m. Penaud tr. Ramos (31-0), 48’ m. Jalibert tr. Ramos (38-0), 54’ m. Mauvaka tr. Ramos (45-0), 63’ m. Moefana tr. Jaminet (52-0), 70’ m. Zuliani tr. Allan (52-7), 76’ m. Moefana (57-7), 80’ c.p. Jaminet (60-7)

Francia: 15 Thomas Ramos (60’ Jaminet), 14 Damian Penaud, 13 Gael Fickou (61’ Moefana), 12 Jonathan Danty, 11 Louis Bielle-Biarrey, 10 Matthieu Jalibert, 9 Maxime Lucu (55’ Couilloud), 8 Gregory Alldritt, 7 Charles Ollivon (55’ Cros) (c), 6 Anthony Jelonch, 5 Thibaud Flament (45’ Taofifenua), 4 Cameron Woki, 3 Uini Atonio (45’ Aldegheri), 2 Peato Mauvaka (55’ Bourgarit), 1 Cyril Baille (55’ Wardi)

Italia: 15 Ange Capuozzo (30’ Pani), 14 Pierre Bruno (52’ Morisi), 13 Juan Ignacio Brex, 12 Paolo Garbisi, 11 Montanna Ioane, 10 Tommaso Allan, 9 Stephen Varney (44’ Fusco), 8 Lorenzo Cannone, 7 Michele Lamaro (44’ Zuliani), 6 Sebastian Negri, 5 Federico Ruzza, 4 Niccolò Cannone (56’ Sisi), 3 Pietro Ceccarelli (56’ Riccioni), 2 Hame Faiva (60’ Manfredi), 1 Simone Ferrari (60’ Zani)

Arbitro: Karl Dickson (Inghilterra)

Assistenti: Luke Pearce (Inghilterra), Craig Evans (Galles)

TMO: Marius Jonker (Sudafrica)

Foto: Federugby.it