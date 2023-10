Scherma, Coppa Europa: a Cagliari trionfano le Fiamme Oro di Curatoli Il napoletano ha fatto il bis insieme ai compagni dopo il trionfo del 2022.

Alla Coppa Europa di Cagliari prima bella soddisfazione stagionale per Luca Curatoli nella prova di sciabola. Il campione napoletano ha contribuito al successo delle sue Fiamme Oro insieme a Francesco Bonsanto, Riccardo Nuccio e Pietro Torre. Per la squadra della Polizia di Stato si tratta di un bis visto che già nel 2022 erano riuscite a salire sul gradino più alto del podio.

In finale Curatoli e compagni hanno avuto al meglio, in un assalto molto equilibrato, sulla Dinamo Bucarest che si è battuta col quartetto composto da Rares Ailinca, George Dragomir, Iulian Teodosiu, Paul Ursachi.

In precedenza le Fiamme Oro avevano battuto in semifinale la France Clamart (Benjamin Ducerf, Evan Fraboulet, Remi Garrigue, Nicolas Iliasz) che poi è stata sconfitta nella finale per il bronzo dalle Fiamme Gialle con Enrico Berrè, Francesco D’Armiento, Lorenzo Ottaviani e Luigi Samele che è stato però fermato da un problema fisico già nel corso della mattinata.

Foto: Federazione Italiana Scherma