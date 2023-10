Basket: impresa della Gevi Napoli, battuta l'Emporio Armani Milano (77-68) Coach Milicic: "Siamo una squadra ed è questa è la cosa davvero importante"

La Gevi Napoli batte l'Emporio Armani Milano con il finale di 77-68 e firma l'impresa in un PalaBarbuto tutto esaurito. La squadra azzurra conferma l'ottimo avvio stagionale e sembra lanciare un segnale alle avversarie. Prima i 111 punti realizzati al debutto a Sassari, nel secondo turno ecco la vittoria contro l'Olimpia, reduce dall'impegno di EuroLeague a Istanbul contro il Fenerbahce, ma superata con decisione e controllo dal roster di coach Igor Milicic. Quattro punti e primo posto in classifica per la Gevi dopo due turni.

Milicic: "Siamo un vero gruppo"

"Dai primi giorni di allenamento è stata chiara la disponibilità e la voglia di questa squadra di mettersi a totale disposizione. - ha spiegato il coach della Gevi nel post-gara - Queste due vittorie molto importanti, ci permettono di continuare questo lavoro, e siamo davvero contenti di questo. Oggi siamo stati capaci di reagire ai momenti di difficoltà, mostrando tanta energia. Vogliamo ringraziare il pubblico che ci ha dato un grandissimo supporto nei momenti di difficoltà della partita. Tutti i ragazzi hanno dato il loro importante contributo a questa vittoria, ad esempio il rimbalzo di De Nicolao che ha permesso di fare la prima tripla a Pullen, il lavoro di Zubcic e la buona partita di Owens. Insomma siamo una squadra ed è questa è la cosa davvero importante"

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Seconda Giornata

Gevi Napoli - EA7 Emporio Armani Milano 77-68

Parziali: 23-13,12-22, 23-12, 19-21

Napoli: Pullen 10, Ennis 2, Jaworski 9, Zubcic 17, Bamba, Ebeling, De Nicolao, Lever 7, Owens 16, Sokolowski 16, Mabor, Saccoccia.

Milano: Poythress 6, Bortolani, Pangos 9, Tonut 2, Melli 5, Kamagate ne, Ricci, Flaccadori 8, Hall 7, Caruso 4, Shields 1, Mirotic 26.

Arbitri: Baldini, Bartoli, Pepponi.