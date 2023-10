Gevi Napoli Basket: Owens MVP del secondo turno e testa a Brescia Trasferta contro la Germani, gara in programma domenica con palla a due alle 17

Solo due turni di campionato, ma la Gevi Napoli è nel gruppo che guida la classifica a punteggio pieno. Azzurri in compagnia di Virtus Segafredo Bologna, Unahotels Reggio Emilia, Umana Reyer Venezia, Germani Brescia e Dolomiti Energia Trentino: la squadra di coach Igor Milicic riparte nel modo migliore verso la terza giornata della Serie A con Tariq Owens MVP del secondo turno.

Punti bonus con Milano

Le prime due sfide erano tutt'altro che semplici e i quattro punti conquistati significano tanto nella prospettiva. Vincendo a Sassari realizzando 111 punti al debutto e battendo la corazzata EA7 Emporio Armani Milano, tenuta a soli 68 punti, Napoli ha lanciato un segnale a tutte le avversarie. Nel match di domenica scorsa i partenopei dovevano approfittare del calendario EuroLeague-campionato che portava l'Olimpia al ritorno sul parquet a mezzogiorno dopo la sfida di venerdì sera terminata con un ko al supplementare contro il Fenerbahce in trasferta. E l'obiettivo è stato raggiunto per due punti bonus che consentono al Napoli Basket di guardare con forza alla prossima gara, la trasferta di Brescia.

Sguardo solo al prossimo match

Il presidente della Gevi, Federico Grassi, predica calma nel percorso: da una parte non può mancare la soddisfazione per il 2 su 2, ma dall'altra occorre controllo emotivo verso la gara contro i lombardi, reduci come Napoli da due vittorie consecutive: domenica, alle 17, con la voglia di stupire ancora e di confermare lo sprint per i ragazzi di coach Milicic.