Rugby, serie A: passo falso e partenza in salita per l'Amatori Napoli Campani ko in casa contro Avezzano, bisogna lavorare sulla disciplina.

E’ iniziata male l’avventura dell’Amatori Napoli nel torneo di serie A 2023-2024. La squadra guidata da De Gregori è stata sconfitta in casa dall’Avezzano per 31-24 al termine di un match in cui l’ex Rugby Benevento Giangregorio e compagni hanno dimostrato di avere ambizioni importanti.

Vincere a Napoli non sarà facile per nessuno, soprattutto quando la squadra migliorerà i meccanismi e la disciplina. Due i gialli per entrambe le squadre con quella partenopea che ha concesso subito l’uomo in più nel primo tempo per il giallo a Iervolino e nella ripresa quando a lasciare il campo è stato Notariello.

Tabellino:

NAPOLI AFRAGOLA – AVEZZANO 24-31 (10-21) - NAPOLI: Balzi; Antonelli, Iervolino, Scaldaferri, Cioffi; Gargano, Stanzione (12' st Filippone); Di Fusco (24' st Errichiello), Quarto, Brusca; Peradze, Belfiore (12' st Iazzetta); Notariello (35' st D'Alessandro), Careri (22' st Campoccio), M. Aiello (12' st Guerriero). All. De Gregori.

AVEZZANO: Du Toit; Capone, Della Cagna, Di Matteo, R. Lanciotti; Natalia, Speranza (38' st Cuesta); Rettagliata (34' st S. Lanciotti), Basha, Ponzi; Potocar, Giangregorio (38' st Martini); Mocerino, Mammone (38' st Leonardi), Pais (24' st Carones). All. V. Troiani.

Arbitro: Fagiolo di Roma.

Marcatori: 20' cp Gargano, 23' m. Speranza tr. Natalia, 26' m. Ponzi tr. Natalia, 36' m. Rettagliata tr. Natalia, 40' m. Di Fusco tr. Gargano; st: 11' m. Cioffi tr. Gargano, 26' m. Basha tr. Natalia, 37' cp Natalia, 39' m. Guerriero tr. Gargano.

Note: esp.temp. di Iervolino (17' pt), Pais (33' pt), Basha (8' st) e Notariello (24' st).

Foto: Amatori Napoli