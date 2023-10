Viva il Giro! Napoli cala il tris, il 12 maggio ospiterà la corsa rosa La nonna tappa regalerà un’altra eccezionale cartolina mondiale alla cittadina partenopea.

Ancora Napoli, il lungomare e il calore di una folla innamorata del Giro d’Italia. Una scelta vincente e affascinante riproposta per il terzo anno. Perché Napoli è speciale, piace a tutti ed è una delle cartoline più belle che può offrire il territorio italiano. La metropoli campana sarà protagonista domenica 12 maggio quando da Avezzano si arriverà -forse in volata?- nella cittadina partenopea passando anche da Monte di Procida.

Nelle due precedenti edizioni è stato uno spettacolo meraviglioso e siamo sicuri sarà tutto ancora più bello. Il Sindaco Manfredi già a maggio aveva annunciato le sue speranze di fare il tris. Una speranza diventata realtà perché RCS ha bisogno di una città speciale. Di partirà da Torino e si arriverà a Roma passando per Napoli, la storia d’Italia racchiusa in ventuno tappe che si annunciano emozionati e ricche di bei posti da mostrare in diretta mondiale agli oltre 150 paesi collegati in diretta tv. Sarà una grande festa, naturalmente tutta rosa, quella di una corsa che scandisce i tempi delle vite del popolo del bel paese. W il Giro!

Di seguito tutte le tappe dell’edizione 2024.

1a tappa, 4 maggio: Venaria Reale - Torino

2a tappa, 5 maggio: San Francesco al Campo - Oropa

3a tappa, 6 maggio: Novara - Fossano

4a tappa, 7 maggio: Acqui Terme - Andora

5a tappa, 8 maggio: Genova - Lucca

6a tappa, 9 maggio: Torre del Lago Puccini - Rapolano Terme

7a tappa, 10 maggio: Foligno - Perugia (Cronometro individuale)

8a tappa 11, maggio: Spoleto - Prati di Tivo

9a tappa, 12 maggio: Avezzano - Napoli

Riposo, 13 maggio

in aggiornamento