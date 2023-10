Serie C, ultimo test prima dell’inizio del campionato: il commento di Masella "Finalmente si inizia a vedere il lavoro che abbiamo svolto fino ad adesso".

Ultimo test pre season per la Serie C del Volley Napoli che si prepara ora a vivere l’esordio in campionato, programmato per sabato 21 alle ore 18:00 contro ABN V.Academy Agropoli-Paestum. La prima sfida sarà in casa, tra le mura quindi della palestra IC Don Giustino Russolillo, plesso Torricelli a Pianura.

Le parole dell’allenatrice

Nella giornata di ieri le azzurre di Veronica Masella hanno svolto un allenamento congiunto con la formazione dell’Arzano Volley. Queste le parole dell’allenatrice partenopea:

"Finalmente si inizia a vedere il lavoro che abbiamo svolto fino ad adesso, in tutta questa prima fase di preparazione al campionato. Finalmente inizio a vedere l’identità della squadra, aspetto su cui abbiamo investito tempo in palestra. Una squadra che con grinta e determinazione va verso l’obiettivo, con tutte le problematiche che si incontrano durante il percorso".

La prestazione della rosa costruita per questa stagione dal Volley Napoli ha convinto l’allenatrice, che si è detta soddisfatta della prova condotta dalle sue ragazze. L’Arzano Volley competerà nel campionato di Serie C con una squadra giovane e di qualità.

"La squadra che abbiamo incontrato, che ringrazio per l’ospitalità, è una squadra di giovani atlete che darà filo da torcere a tutti e che sicuramente crescerà tanto anche nel corso del campionato". Conclude così Veronica Masella.