Judo, Scutto pronta per il Grand Slam di Abu Dhabi Dal 24 al 26 ottobre sono in palio medaglie e punti per la qualificazione alle Olimpiadi.

Assunta Scutto è il presente e il futuro del Judo italiano femminile. A 21 anni è già salita due volte sul podio Mondiale (Tashkent 2022, Doha 2023, categoria 48 kg), mettendosi al collo altrettante medaglie di bronzo, e ha saputo vincere nel Grand Slam dimostrando grande carattere e classe. Manca solo un po’ di esperienza e poi potrà dare l’assalto al suo grande sogno: quello di salire sul gradino più alto del podio a cinque cerchi.

Sogni che si intrecciano con la realtà di un calendario che propone gare propedeutiche alle Olimpiadi. Dal 24 al 26 ottobre appuntamento ad Abu Dhabi per la prova del Gran Slam. In palio, in un appuntamento storico e di alto livello, non solo medaglie ma anche punti per la qualificazione a Parigi 2024.

Per la Scutto si tratta di un’altra occasione per continuare a trasformare in realtà quel meraviglioso sogno a cinque cerchi che culla fin da bambina. Per l’atleta delle Fiamme Gialle, e in generale per tutta la Nazionale azzurra, quello che sta per iniziare sarà un periodo intenso. Infatti, dal 3 al 5 novembre, a Montpellier in Francia, andranno in scena anche gli Europei, altro torneo in cui la campionessa napoletana vuole essere protagonista.