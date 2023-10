Tennis, Challenger di Shenzhen 3: Giustino avanza ai quarti di finale Il napoletano ha superato in due set Sinclair e domani sfiderà l'americano Kovacevic.

Sono bastate poco meno di due ore a Lorenzo Giustino per qualificarsi ai quarti di finale del Challenger di Shenzhen 3 in Cina. Sul cemento asiatico il napoletano ha battuto in due set il rappresentate delle Isole Marianne Settentrionali Colin Sinclair.

Giustino è stato bravo a fare il primo break nel settimo gioco e poi a sfruttare ancora l’occasione sul servizio avversario sul 5-3 quando ha chiuso il parziale (6-3).

Nel secondo il napoletano ha ceduto subito il servizio recuperando il break nel sesto gioco sfruttando la terza occasione. Il momento decisivo del match è arrivato al decimo gioco quando Siclair, dopo aver annullato un primo match point, non è riuscito a fare altrettanto sulla seconda occasione creata dall’azzurro.

Con questo successo Giustino incamera punti importanti per la classifica ATP e soprattutto vola ai quarti di finale dove domani affronterà l’americano Kovacevic numero 2 del seeding di Shenzhen che attualmente occupa la posizione 112 nella classifica mondiale. Sfida che per la classifica sembrerebbe essere proibitiva, ma Giustino ha le carte in regola per dare battaglia e provare a fare uno scalpo importante.