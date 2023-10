Juve Stabia, Lovisa: "L'obiettivo resta la salvezza, poi chissà..." il ds delle vespe: "Niente calcoli, deve essere la nostra mentalità, so cosa conta per confermarsi"

"Volevamo una squadra che rappresentasse la nostra idea, quella di tutto lo staff e della proprietà con questo spirito di rivalsa che abbiamo un po' tutti. Fa piacere la fase difensiva, stiamo facendo bene, ma è merito di tutta la squadra": così si è espresso sulla sua Juve Stabia il responsabile dell'area tecnica e direttore sportivo delle vespe, Matteo Lovisa, intervenuto via skype nel corso di "Focus Serie C", appuntamento del giovedì sera (ore 21) su OttoChannel (canale 16).

La prospettiva stagionale e la sfida con la Turris

"Tocca agli altri avere pressioni. - ha aggiunto Lovisa - Il nostro obiettivo resta la salvezza. Poi se la Juve Stabia chiuderà la stagione regolare all'ottavo, quinto, sesto o secondo posto non lo so. Non sono cose che ci devono interessare. Pensiamo di gara in gara. Ora c'è un derby importante, conosco mister Caneo, l'ho affrontato l'anno scorso. Sappiamo il calcio delle sue squadre e sarà una gara complicatissima. Non solo perché sarà un derby, ma perché la Turris ha giocatori di valore. Noi però siamo la Juve Stabia e dobbiamo pensare a noi stessi. Non ci sono calcoli da fare. Deve essere la nostra mentalità. Qualche campionato di vertice l'ho fatto e so cosa conta per confermarsi. C'è da lottare in tutte le partite".

"Benevento e Avellino su tutte le altre"

"Ho visto gli ultimi turni. Penso che Benevento e Avellino su tutte abbiano dei valori diversi rispetto alle altre. L'Avellino ha trovato la quadra, il Benevento ha squadra, tecnico e proprietà di categoria superiore. Noi guardiamo al nostro percorso".