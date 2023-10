Tennis, per Brancaccio corsa finita ad Olbia, Giustino ko a Shenzhen Il ragazzo di Torre del Greco sconfitto da Bellucci in due set, il napoletano battuto da Kovacevic.

Per Raul Brancaccio (nella foto) non è un periodo facile. Il tennista di Torre del Greco ha bisogno di punti e qualcosina è riuscito a raccogliere nel Challenger di Olbia.

Sul cemento Sardo ha superato il primo turno battendo, dopo più di due ore di lotta, il qualificato svizzero Rendy Bertola. Vittoria che gli ha permesso di giocarsi negli ottavi di finale il derby tutto tricolore contro Bellucci. Partita durissima decisa da due break. Brancaccio si è fatto strappare il servizio in entrambi i set nel terzo gioco non riuscendo più a recuperare. Bellucci si è imposto per 6-4 6-3.

Ha superato un turno in più, invece, Lorenzo Giustino. Il napoletano, impegnato nel Challenger di Shenzhen in Cina, ha vinto due match presentandosi ai quarti di finale contro l’americano Kovacevic. All’azzurro non è bastato giocare una grande partita da cui è uscito sconfitto in tre set contro il numero 112 della classifica mondiale.