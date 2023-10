Basket, Serie A: la Gevi Napoli batte l'Happy Casa Brindisi (90-71) Zubcic, con 24 punti e 6 rimbalzi, risulta protagonista nella vittoria sulla Stella del Sud

La Gevi Napoli ha battuto l'Happy Casa Brindisi. Finale di 90-71 ed ecco il terzo successo per gli azzurri dopo quattro giornate di campionato: riprova della solidità di squadra per la Gevi nel percorso immaginato in estate dalla società partenopea. Zubcic, con 24 punti e 6 rimbalzi, risulta protagonista nella vittoria sulla Stella del Sud.

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Quarta Giornata

Gevi Napoli - Happy Casa Brindisi 90-71

Parziali progressivi: 21-14, 45-26, 72-45

Napoli: Pullen 11 (0/3, 3/7, 1 r.), Zubcic 24 (4/7, 3/4, 6 r.), Ennis 13 (5/8, 0/3, 5 r.), Jaworski 9 (0/2, 2/8, 2 r.), De Nicolao 5 (2/2, 0/1, 2 r.), Owens 4 (2/2, 5 r.), Sokolowski 12 (2/5, 2/5, 6 r.), Lever 11 (3/4, 1/1, 3 r.), Bamba, Mabor Dut Biar (6 r.), Saccoccia 1 (1 r.), Ebeling (0/1 da 3, 2 r.). All. Milicic.

Brindisi: Morris 13 (3/3, 2/8, 1 r.), Mitchell 3 (1/3, 0/4, 3 r.), Sneed 8 (0/4, 1/4, 4 r.), Laszewski 5 (0/2, 1/3, 1 r.), Riismaa 12 (2/3, 2/7, 4 r.), Lombardi 4 (2/2, 0/1, 5 r.), Johnson 12 (4/6, 3 r.), Bayehe 9 (3/4, 1/2, 5 r.), Kyzlink 5 (1/2, 1/6, 1 r.), Laquintana ne, Seck ne, Malaventura ne. All. Corbani.

Arbitri: Paternicò, Perciavalle, Marziali