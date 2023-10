Judo, Grand Slam: occhi puntati sui campani Scutto, Esposito e Parlati Da martedì 24 a giovedì 26 ottobre appuntamento ad Abu Dhabi, in palio punti per il ranking Olimpico

Saranno i tatami della Jiu-Jitsu Arena di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, ad ospitare il Grand Slam del World Judo Tour, il penultimo di questa stagione, in programma da martedì 24 a giovedì 26 ottobre.

Saranno 25 azzurri, 14 donne e 11 uomini, che proveranno a mettersi al collo una medaglia. Il Grand Slam di Abu Dhabi è anche una sorta di prova generale in vista degli Europei di Montpelier che andranno in scena dal 3 al 5 novembre. Tra i convocati ci sono anche alcuni dei big campani come Assunta Sussy Scutto nei 48 kg femminili, Antonio Esposito (-81 kg) e Christian Parlati (-90 kg) al maschile. Il penultimo Grand Slam della stagione assegnerà anche punti pesanti per il ranking Olimpico.

Di seguito i convocati:

I convocati sono Francesca Milani, Assunta Scutto (-48 kg), Odette Giuffrida (-52 kg), Veronica Toniolo (-57 kg), Martina Esposito (-70 kg), Alice Bellandi, Giorgia Stangherlin (-78 kg), Asya Tavano (+78 kg), Elios Manzi, Matteo Piras (-66 kg - foto IJF), Edoardo Mella (-73 kg), Antonio Esposito (-81 kg) e Christian Parlati (-90 kg).

Presenti in virtù della libera partecipazione anche Kenya Perna (-52 kg), Nicolle D’Isanto (-57 kg), Savita Russo, Agnese Zucco (-63 kg), Raffaella Lelia Ciano (-70 kg), Erica Simonetti (+78 kg), Andrea Carlino (-60 kg), Giacomo Gamba (-81 kg), Jean Carletti, Enrico Bergamelli (-100 kg), Kwadjo Anani, Sylvain Lorenzo Agro (+100 kg).

PROGRAMMA

Martedì 24 ottobre: -48 kg (Milani e Scutto), -52 kg (Giuffrida e Perna), -57 kg (Toniolo e D’Isanto), -60 kg (Carlino), -66 kg (Manzi e Piras)

Mercoledì 25 ottobre: -63 kg (Russo e Zucco), -70 kg (M. Esposito e Ciano), -73 kg (Mella), -81 kg (A. Esposito e Gamba)

Giovedì 26 ottobre: -78 kg (Bellandi e Stangherlin), +78 kg (Tavano e Simonetti), -90 kg (Parlati), -100 kg (Carletti e Bergamelli), +100 kg (Anani e Agro)