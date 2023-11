Judo, Scutto e gli altri campani: in cinque vedono la Torre Eiffel Il ranking internazionale sorride alla squadra azzurra che al momento ha ottime carte da giocare.

Dopo gli Europei i ranking internazionali sorridono ad alcuni atleti, meno ad altri. Sicura di un posto a Parigi nei -48 kg è sicuramente Assunta Scutto. Lo scricciolo napoletano è tra le grandi della specialità guidando la classifica con un discreto vantaggio. Per lei quella del 2024 in terra francese dovrebbe essere la prima edizione della competizione a cinque cerchi.

Non sarà sola perché da Napoli può raggiungerla anche Christian Parlati sempre protagonista nei -90 che è già stato a Tokyo e vuole fare il bis a Parigi, questa volta magari mettendosi al collo una medaglia. Per lui nono posto attuale nel ranking che significa un biglietto quasi sicuro per volare all’ombra della Torre Eiffel.

Chi invece è ancora in corsa dovrà fare tanti punti per coronare il sogno della qualificazione Olimpia sono i fratelli Antonio e Martina Esposito. Il primo è tredicesimo nel ranking e al momento sarebbe dentro, mentre la seconda potrebbe andare a Parigi sfruttando un ripescaggio. Stessa situazione per Gennaro Pierelli, specialista dei -10 kg. Entrambi nei prossimi mesi dovranno fare punti, magari con un exploit, per non restare in trepidazione fino alla fine.

La truppa campana, se tutto dovesse andare per il meglio, potrebbe essere composta addirittura da cinque atleti, confermando ancora una volta che la vera capitale del judo italiano è proprio Napoli dove ci sono tecnici di altissimo spessore umano e tecnico.