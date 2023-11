Gevi Napoli Basket: Pullen da 33 punti, battuta Varese (97-96) Serie A: l'esterno domina nel match con Zubcic e firma il 3+1 decisivo nel finale

La Gevi Napoli firma la quinta vittoria in sette gare di campionato battendo la Openjobmetis Varese con il finale di 97-96. Jacob Pullen realizza 33 punti, gli ultimi 4 con un 3+1 favoloso: tripla e libero per il fallo commesso da Davide Moretti sull'esterno azzurro sul punteggio di 93-94. Ecco il canestro del sorpasso a 16 secondi dal termine. Ci sono anche i 24 punti di Tomislav Zubcic, oltremodo preziosi nel match vinto dai ragazzi di coach Igor Milicic.

Pullen: "La vittoria è merito di tutti"

"Non abbiamo mai mollato. Siamo davvero felici per i nostri tifosi. - ha affermato Pullen nel post-gara - È stato un grande lavoro di squadra. La vittoria di oggi è merito di tutta la squadra, non soltanto il mio":

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Settima Giornata

Generazione Vincente Napoli Basket – Openjobmetis Varese 97-96

Parziali: 22-18, 19-27, 22-21, 34-30

Napoli: Pullen 33, Zubcic 24, Owens 15, Sokolowski 12, Ennis 7, Lever 4, De Nicolao 2, Mabor, Ebeling, Jaworski, Saccoccia ne, Bamba ne. All. Milicic.

Varese: Shahid 14, Cauley-Stein 5, Ulaneo 6, Woldtensae 8, Moretti 13, Virginio 5, Hanlan 12, McDermott 20, Brown 13. Zhao ne, Assui ne. All. Bialaszewski.

Arbitri: Mazzoni, Bettini, Pepponi