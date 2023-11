Scherma, CDM sciabola: Curatoli ai piedi del podio nella tappa di Algeri Il napoletano è stato eliminato nei quarti dal tre volte campione Olimpico Aron Szilagyi.

La prima tappa di Coppa del Mondo è sempre un appuntamento atteso ma molto complicato. A volte può esserci un po’ di ruggine, altre troppa attesa e pressione. Ci vuole esperienza per gestire bene l’esordio, quella che in questi anni ha accumulato Luca Curatoli che ad Algeri ha sfiorato la zona medaglie.

Nella sciabola maschile il napoletano era uno dei più attesi e non ha deluso. Esordio convincente contro il georgiano Archvadze con un netto 15-6, poi un altrettanto ampio 15-5 al magiaro Horvath. Negli ottavi derby tricolore con Samele che ha visto Curatoli imporsi per 15-12 spendendo però tante energie fisiche e nervose. Quella che forse sono un po’ mancate contro un mostro sacro della specialità come l’ungherese Aron Szilagyi che si è imposto per 15-12.

Il tre volte campione Olimpico nell’individuale, oro a Londra 2012, Rio 2016 e Tokyo 2020, ha poi ceduto in semifinale al francese Apithy 15-14. Nell’altra semifinale il coreano Oh ha superato per 15-8 l’altro azzurro Pietro Torre che ha concluso mettendosi al collo la medaglia di bronzo. La prova è stata vinta da Apithy all’ultima stoccata (15-14) su Oh. Oggi la prova a squadre.

COPPA DEL MONDO SCIABOLA MASCHILE – Algeri (Algeria), 11 novembre 2023

Finale

Apithy (Fra) b. Oh (Kor) 15-14

Semifinali

Oh (Kor) b. Torre (ITA) 15-8

Apithy (Fra) b. Szilagyi (Hun) 15-14

Quarti di finale

Szilagyi (Hun) b. Curatoli (ITA) 15-12

Torre (ITA) b. Ferjani (Tun) 15-10

Oh (Kor) b. Heathcock (Usa) 15-14

Apithy (Fra) b. Teodosiu (Rou) 15-13

Ottavi di finale

Curatoli (ITA) b. Samele (ITA) 15-12

Torre (ITA) b. Elsissy (Egy) 15-13

Tabellone da 32

Curatoli (ITA) b. Horvath (Hun) 15-5

Kim (Kor) b. Repetti (ITA) 15-14

Torre (ITA) b.Patrice (Fra) 15-7

Samele (ITA) b. Yildirim (Tur) 15-6

Tabellone da 64

Bonah (Ger) b. Mastrullo (ITA) 15-14

Repetti (ITA) b. Homer (Usa) 15-7

Kim (Kor) b. Gallo (ITA) 15-14

Torre (ITA) b. Seitz (Fra) 15-8

Heathcock (Usa) b. Cavaliere (ITA) 15-13

Curatoli (ITA) b. Archvadze (Geo) 15-6

Samele (ITA) b. Zmau (Rou) 15-9

Patrice (Fra) b. Bonsanto (ITA) 15-14

Teodosiu (Rou) b. Rea (ITA) 15-10

Classifica (181): 1. Bolade Apithy (Fra), 2. Sanguk Oh (Kor), 3. Pietro Torre (ITA), Aron Szilagyi (Hun).

Gli altri italiani: 5. Luca Curatoli, 11. Luigi Samele, 31. Giovanni Repetti, 34. Michele Gallo, 43. Mattia Rea, 50. Dario Cavaliere, 51. Francesco Bonsanto, 52. Marco Mastrullo, 78. Giacomo Mignuzzi, 101. Enrico Berrè, 157. Riccardo Nuccio.