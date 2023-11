Boxe, Europei Under 22: Baldassi sul terzo gradino del podio In Montenegro il pugile della Boxe Vesuviana si è fermato in semifinale contro l'armeno Aslikyan.

L’esperienza di Michele Baldassi all’Europeo under 22 di Buvda in Montenegro si è chiusa con una medaglia di bronzo. Il ragazzo campano, atleta della Boxe Vesuviana del Maestro Lucio Zurlo, era impegnato nei 57 kg. Ha iniziato il suo percorso battendo il placco Branch. Nei quarti ancora una vittoria netta con un secco 5-0 sull’azero Huseynov. La sua corsa si è fermata in semifinale al cospetto dell’armeno Aslikyan.

Per Baldassi l’Europeo è stata un’altra importante esperienza e una tappa di avvicinamento al 2024 anno in cui proverà a qualificarsi per le Olimpiadi di Parigi. L’appuntamento più importante sarà a Busto Arsizio in provincia di Varese dal 4 all’11 marzo. Combattere in casa sarà un ulteriore stimolo per un ragazzo dal grande talento. Baldassi è reduce anche dalla vittoria del titolo tricolore di categoria e nei prossimi mesi proverà a crescere ulteriormente per presentarsi al pre-olimpico al top della forma.

Dando uno sguardo a tutta la spedizione azzurra c’è da segnalare un buon bottino. Due gli ori con Erika Prisciandaro nei 48 kg e Lucia Elen Ayaru nei 50 kg. Argento per i campani Chiara Saraiello nei 70 kg e Vincenzo Bortone nei 92 kg. Due anche i bronzi, oltre a Baldassi terza piazza per Melissa Gelimini nei 75 kg.

RISULTATI FINALI ITABOXING

Finale 48 Kg Prisciandaro vs Yagettekin TUR 3-2 (ORO PER ERIKA PRISCIANDARO)

Finale 50 Kg Ayari vs Vostrikova RUS 4-1 (ORO PER LUCIA ELEN AYARI)

Finale 70 Kg Saraiello vs Eskina RUS 1-4 (ARGENTO PER CHIARA SARAIELLO)

Finale M 92 Kg Bortone vs Dadaev RUS 0-5

MEDAGLIERE ITABOXING:

ORO: Erika Prisciandaro 48 Kg; Lucia Elen Ayaru 50 Kg

ARGENTO: Chiara Saraiello 70 Kg; Vincenzo Bortone 92 Kg

BRONZO: Michele Baldassi 57 Kg; MELISSA GEMINI 75 Kg

PROGRAMMI + RISULTATI MATCH ITABOXING:

AZZURRI

12/11

8° 57 Kg Baldassi vs Brach POL 4-1

16° 63.5 Kg Giannotti vs Sendrik SRB 0-5

13/11

8° +92 Kg Lenzi vs Roulias GRE 5-0

8° 86 Kg Acosta vs Gustaev Geo 0-5

8° 92 Kg Bortone vs Nahorny BLR 5-0

8° 54 Kg Sciacca vs Gadyrov AZE 2-3

14/11

8° 80 Kg Commey vs Allahverdiyev AZE 1-4

8° 71 Kg Guidi Rontani vs Nizard FRA 1-4

8° 60 Kg Salerno vs Opolskii RUS RSCI 1° ROUND

8° 67 Kg Lombardi vs Makhmadshoev RUS 0-5

16/11

4° +92 Kg Lenzi vs Putilov GER 1-4

4° 57 Kg Baldassi vs Ocoman MDA 5-0

4° 51 Kg Al-assi vs Huseynov AZE 0-5

4° 92 Kg Bortone vs Bereznicki POL 3-2

17/11

Semifinale 92 Kg Bortone vs Kiss UNG 3-2

Semifinale 57 Kg Baldassi vs ASLIKYAN ARM 1-4 (BROZNO PER BALDASSI)

19/11

AZZURRE:

13/11

8° 48 Kg Prisciandaro vs Szelecki HUN 4-1

8° 50 Kg Ayari vs Vals DEl Valle SPA 5-0

8° 63 Kg Golino vs Shunemann GER 1-4

15/11

4° 54 Kg Mazzoni vs Cam TUR WO

4° 57 Kg PRsico vs Cacic CRO 1-4

4° 60 Kg Ferrante vs Kocharyan ARM 0-5

4° 75 Kg Gemini vs Stavridou GRE

4° 48 Kg Prisciandaro vs Bezel RUS 3-2

4° 50 Kg Ayari vs Demikirk TUR 5-0

17/11

Semifinale 70 Kg Saraiello vs Tereszczak POL 4-1

Semifinale 48 Kg Prisciandaro vs Durikova SVK 5-0

Semifinale 50 Kg Ayari vs Kuczewska POL 5-0

Semifinale 75 Kg Gemini vs Nakota IBA 2-3 (BRONZO PER LA GEMINI)

19/11

