Atletica, Sibilio prepara un 2024 ricco di grandi appuntamenti Europei a Roma e Olimpiadi a Parigi, il tutto intervallato tante tappe della Diamond League.

Il 2024 dell’atletica mondiale sarà esaltante. Diamond League, Europei e Giochi Olimpici, un trittico pazzesco che vedrà impegnati i migliori atleti al mondo nelle gare all’aperto. Tra loro anche Alessandro Sibilio che nei 400 ostacoli vuole tornare ad essere uno dei migliori otto.

Si parte con la Diamond League che il 20 aprile aprirà le danze a Xiamne in Cina e farà il bis a Shanghai una settimana più tardi. Il 10 maggio appuntamento a Doha e il 19 a Rabat in Marocco. Il 25 trasferta americana ad Eugene prima del doppio appuntamento nel vecchio continente con Oslo in Norvegia il 30 maggio e Stoccolma il 2 giugno.

Poi spazio agli europei dal 7 al 12 allo Stadio Olimpico di Roma, uno dei grandi appuntamenti che Alessandro Sibilio ha segnato col classico circoletto rosso sul calendario. Post Europei si riprenderà con la Diamond League con le tappe di Parigi del 7 luglio, di Montecarlo il 12 e Londra il 20, l’ultima prima dei Giochi Olimpici di Parigi con le gare di atletica in programma dall'1 all'11 agosto.

Dopo la kermesse a cinque cerchi si tornerà a gareggiare a Losanna il 22 agosto, il 25 si va a Silesia in Polonia e il 29 si torna in Italia con il Golden Gala di Roma che non si terrà nella solita data di inizio giugno proprio per la concomitanza con gli Europei. Il 5 settembre c’è in programma Zurigo mentre le finali si terranno il 13 e il 14 a Buxelles.

Europei Atletica

7-12 giugno, Roma Stadio Olimpico

Olimpiadi

1-11 agosto, Parigi Stade de France

Diamond League 2024 – Le date

20 aprile, Xiamen (CHN)

27 aprile, Shanghai (CHN)

10 maggio, Doha (QAT)

19 maggio, Rabat (MAR)

25 maggio, Eugene (USA)

30 maggio, Oslo (NOR)

2 giugno, Stoccolma (SWE)

7 luglio, Parigi (FRA)

12 luglio, Montecarlo (MON)

20 luglio, Londra (GBR)

22 agosto, Losanna (SUI)

25 agosto, Silesia (POL)

29 agosto, Roma

5 settembre, Zurigo (SUI)

13-14 settembre, Bruxelles (BEL), finali