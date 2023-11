Rugby femminile, Maione a Parma per la selezione nazionale delle Zebre La campana è da qualche anno in pianta stagione nelle Nazionali giovanili azzurre.

Continuano le belle soddisfazioni per Antonella Maione, atleta della Neapolis Rugby Femminile che ormai da qualche anno è protagonista nelle convocazioni delle Nazionali giovanili azzurre. La campana questo week end sarà impegnata al raduno per la selezione nazionale delle Zebre a Parma.

Di seguito il comunicato della Fir Campania.

“L'atleta campana Antonella Maione Neapolis Rugby Femminile tra le convocate per la selezione nazionale Zebre nel Raduno di Parma in programma questo week end.

La Federazione Italiana Rugby infatti ha ampliato il progetto tecnico federale dedicato al gioco femminile di alta prestazione con la creazione di due franchigie che prenderanno parte ad una progettualità congiunta con la Federazione spagnola (FER) e il sostegno della federazione internazionale World Rugby.

Benetton Rugby e Zebre Parma, con il coordinamento generale di FIR, metteranno a disposizione l’esperienza maturata in oltre dieci anni di partecipazione allo United Rugby Championship – già Celtic League - per dare vita a due selezioni federali, che consentiranno alle migliori atlete italiane provenienti dalla Serie A Élite e dalla Serie A di accrescere il numero di impegni internazionali attraverso il confronto con omologhe realtà del panorama rugbistico iberico. Al tempo stesso le franchigie permetteranno di aumentare e accelerare l’esposizione verso l’alta prestazione per le migliori giovani di potenziale interesse per la Squadra Nazionale maggiore.”