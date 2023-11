Scherma, Cuomo in raduno con la Nazionale Gli azzurri della squadra di spada sono impegnati nel ritiro di Lignano Sabbiadoro.

Il secondo week end di Coppa del Mondo per la specialità della spada andrà in scena dal 7 al 10 dicembre con la lunga trasferta di Vancouver in Canada. Gli azzurri, di cui fa parte il napoletano Valerio Cuomo, sono in raduno presso l’Auditorium del “Bella Italia & Efa Village” di Lignano Sabbiadoro, dove è anche la squadra femminile.

Si lavora agli ordini del Commissario Tecnico Dario Chiadò per preparare questa fondamentale trasferta. In raduno a Lignano Sabbiadoro, oltre al napoletano Cuomo, ci sono anche Davide Di Veroli, Federico Vismara, Andrea Santarelli e Gabriele Cimini.

Della squadra femminile sono giunte in ritiro Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Alberta Santuccio, Federica Isola, Giulia Rizzi, Nicol Foietta e Gaia Traditi. Da segnalare che completeranno la spedizione italiana in Nord America gli atleti autorizzati, per arrivare fino al totale di 24 azzurri presenti (12 per il gruppo maschile e 12 per quello femminile).