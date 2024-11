Basket, Serie A: Napoli ancora ko, Trapani vince 95-85 Parziale di 32-20 nell'ultimo quarto dopo il 20-8 azzurro nella terza frazione

Il Napoli Basket non trova la vittoria scacciacrisi. Sconfitta anche a Trapani per gli azzurri con il finale di 95-85. Sotto di 10 all'intervallo la squadra di coach Milicic firma un 20-8 che sembra garantire tanto nella gara, ma nell'ultima frazione Trapani piazza il 32-20 per la vittoria sul team partenopeo, ultimo in classifica (7 sconfitte in 7 gare). A Napoli, priva di Green, non bastano i 21 punti di Pangos e il 18 di Bentil.

Il tabellino

LegaBasket Serie A

Settima Giornata

Trapani Shark - Napoli Basket 95-85

Parziali: 24-22, 31-23, 8-20, 32-20

Trapani: Notae 9, Horton 8, Robinson 14, Rossato 7, Alibegovic 6, Galloway 12, Petrucelli 15, Yeboah 13, Mollura ne, Pleiss 8, Gentile 3, Pullazi All. Repesa

Napoli: Saccoccia, Copeland 11, Treier 2, Pangos 21, De Nicolao 4, Woldetensae 10, Manning Jr., Dreznjak 11, Totè 8, Dut Biar ne, Bentil 18. All. Milicic