Juve Stabia ko con lo Spezia (0-3): a segno i fratelli Esposito e poi Colak Prima Francesco Pio, poi Salvatore, nel finale splendida conclusione del tedesco-croato

Lo Spezia passa al "Menti": liguri vincenti sulla Juve Stabia con il finale di 3-0. A segno i fratelli Esposito: prima Francesco Pio al 18', poi Salvatore dopo l'errore dagli undici metri al 32' della ripresa. Nel finale splendida conclusione per Colak con il tris spezzino sui gialloblu. Terza sconfitta casalinga in campionato per la Juve Stabia che non vince dal 4 ottobre scorso.

Il tabellino

Serie B

Tredicesima Giornata

Juve Stabia - Spezia 0-3

Marcatori: 18' pt F.P. Esposito, 32' st S Esposito, 44' st Colak

J. Stabia (3-4-2-1): Thiam; Ruggero, Varnier, Folino; Floriani Mussolini (21' st Meli), Buglio (33' st Candellone), Pierobon (36' st Piscopo), Fortini; Mosti (21' st Artistico), Maistro (33' st Leone); Adorante. All. Pagliuca. A disp. Matosevic, Rocchetti, Di Marco, Bellich, Zuccon, Baldi, Gerbo

Spezia (3-4-1-2): Gori; Wisniewski, Hristov, Bertola; Mateju, Nagy (28' st Degli Innocenti), S. Esposito, Elia (28' st Vignali); Candelari (16' st Cassata); Di Serio (16' st Soleri), F.P. Esposito (42' st Colak). All. D'Angelo. A disp. Mascardi, Ferrer, Reca, Benvenuto, Giorgeschi, Kouda, Djankpata

Arbitro: Tremolada

Ammoniti: Wisniewski (S), Di Serio (S), Ruggero (J), Elia (S), Candelari (S)

Recupero: 3' pt, 5' st