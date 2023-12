Giugliano, Salvemini: "Con Bertotto stiamo mostrando tutto il potenziale" L'attaccante dei tigrotti è intervenuto nel corso di "Focus Serie C" su OttoChannel

"A Caserta non meritavamo di perdere, anzi. Forse meritavamo qualcosa di più. Abbiamo affrontato una squadra forte, preparata, la migliore fin qui tra quelle affrontate. L'avevamo preparata bene, ma il calcio vive di episodi, che ci sono girati male, ma non meritavamo di perdere". Così si è espresso Francesco Salvemini nel corso di "Focus Serie C" su OttoChannel (canale 16). L'attaccante del Giugliano è intervenuto via skype. "La squadra sta seguendo il mister. Ci permette di mettere in evidenza le nostre qualità. Stiamo esprimendo un bel calcio con tanti protagonisti".

Il cambio in panchina

"Con l'allenatore precedente non è successo nulla. Ho avuto problemi fisici, il covid, anche fastidi alla schiena. Dopo la gara col Latina mi sono rimesso a posto e sto dando una mano alla squadra. Mi baso su quanto accade in campo e come. Sono contento delle mie prestazioni, potevo realizzare qualche gol in più, ma conta la squadra. Il mister (Valerio Bertotto, ndr) ha portato spensieratezza e serenità, non che prima non ci fosse, ma prima avevamo problemi fisici nel gruppo. Ci siamo ripresi, siamo contenti e non pensiamo al passato".

La prospettiva

"Ci poniamo l'obiettivo di fare bene in tutte le partite e vogliamo vincere contro tutti. Affronteremo il Cerignola come le altre. A noi fa piacere quanto stiamo facendo. Prima i 40 punti, poi sognare non costa nulla anche in chiave playoff".