Giugliano - Audace Cerignola 0-1: tigrotti ko, il tabellino D'Ausilio regala il gol decisivo al 30' per la vittoria dei pugliesi al "De Cristofaro"

Il Giugliano va ko in casa contro l'Audace Cerignola. Finale di 1-0 con la vittoria dei pugliesi sui tigrotti: risulta decisivo il gol di D'Ausilio al 30'.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Diciannovesima Giornata

Giugliano - Audace Cerignola 0-1

Marcatori: 30' D'Ausilio

Giugliano (4-3-3): Russo; Menna, Berman, Caldore, Yabre; Vogiatzis, Berardocco (56' Gladestony), De Rosa (56' Eyango, 81' Nocciolini); Ciuferri, Salvemini (76' Bernardotto), Oviszach (56' Di Dio). All. Bertotto. A disp. Baldi, Manrique, Scognamiglio, Oyewale, Grasso, Rondinella, Aruta, De Francesco, Stabile.

A. Cerignola (4-2-3-1): Krapikas; Coccia, Gonnelli, Bianco, Russo; Tascone, Ruggiero; D'Ausilio (71' Bezzon), D'Andrea (89' Neglia), Leonetti (75' Sosa); Malcore. All. Tisci. A disp. Fares, Trezza, Allegrini, Prati, Botta, Sainz-Maza, Vitale, De Luca, Carnevale.

Arbitro: Crezzini.

Ammoniti: Menna (G), Krapikas (C)