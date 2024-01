Giugliano-Foggia 4-1: vittoria preziosa per i tigrotti, il tabellino Al "De Cristofaro" la squadra allenata da Bertotto ribalta il match

Vince il Giugliano in uno dei due anticipi della ventunesima giornata del campionato di Serie C (girone C). Risultato di 4-1 con il successo dei tigrotti sul Foggia nel match giocato al "De Cristofaro". Satanelli avanti con Embalo al minuto 7, ma con la doppietta di Sorrentino nel finale, a intervallare le reti di Ciuferri al 34' e di Balde, la squadra di Bertotto firma il sorpasso e conquista tre punti oltremodo preziosi, di ripartenza per il gruppo gialloblu dopo la sconfitta rimediata in apertura del 2024 al "Viviani" di Potenza contro il Sorrento. Si conferma, invece, la fase negativa del Foggia. Nell'altro anticipo del ventunesimo turno pari tra il Taranto e il Picerno con il finale di 1-1.

In aggiornamento