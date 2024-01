Sorrento: ufficiale l'arrivo di Kolaj dal Lumezzane L'attaccante entra nel gruppo a disposizione di Maiuri per la seconda parte della stagione

Il Sorrento ha ufficializzato l'accordo con il Lumezzane per l'arrivo di Aristidi Kolaj con la formula del prestito. L'attaccante classe '99, cresciuto nel settore giovanile del Sassuolo, è reduce da 8 presenze nel girone A di Serie C e da 3 gare da titolare nella Coppa Italia di categoria.

Il comunicato ufficiale del club

"Il Sorrento Calcio 1945 rende noto di aver acquisito - in prestito dal Lumezzane - le prestazioni sportive di Aristidi Kolaj. Nato a Marino il 9 aprile del 1999, è un attaccante cresciuto nel settore giovanile del Sassuolo (15 reti in Primavera 1 tra il 2017 ed il 2019) con all’attivo anche 20 presenze ed un gol in B con l’Alessandria. Kolai ha maturato sin qui 93 presenze in Serie C (32 delle quali nel girone C con il Pescara). Per lui 12 reti tra i professionisti e 8 apparizioni in questa prima parte di stagione con il Lumezzane".

Foto: pagina ufficiale Facebook Sorrento Calcio 1945