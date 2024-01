Potenza - Juve Stabia 1-3: doppietta di Adorante e gol di Erradi, il tabellino Nuovo tentativo di allungo per la capolista: vittoria al "Viviani" per le vespe

Prima vittoria nel 2024 per la Juve Stabia. La capolista vince al "Viviani" contro il Potenza: finale di 3-1 con la doppietta di Adorante, a segno al 19' e 33', e con il gol di Erradi in avvio di ripresa, al 53'. Nel finale arriva la rete di Volpe per i lucani. Successo gialloblu dopo tre pareggi di fila e nuovo tentativo di allungo per la squadra allenata da Pagliuca.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Ventitreesima Giornata

Potenza - Juve Stabia 1-3

Marcatori: 19', 32' Adorante (J), 53' Erradi (J), 85' Volpe (P)

Potenza: Alastra, Maddaloni (58′ Spaltro), Armini (73′ Verrengia), Caturano, Rossetti, Sbraga, Pace, Schiattarella (58′ Steffe), Saporiti (59′ Volpe), Candellori, Hadziosmanovic. All. Marchionni. A disp. Cucchietti, Galiano, Marchisano, Maisto, Laaribi, Castorani, Mazzeo, Gagliano, Hristov

Juve Stabia: Thiam, Bellich, Romeo (46′ Erradi), Buglio, Adorante (73′ Andreoni), Piscopo, Baldi, Mignanelli, Bachini, Candellone (89′ Gerbo), Leone. All. Pagliuca. A disp. Esposito, Signorini, La Rosa, Meli, Guarracino, Folino, D’Amore, Rovaglia, Piccardi, Marranzino, Mosti, Piovanello

Arbitro: Crezzini

Ammoniti: Romeo (J), Rossetti (P), Schiattarella (P), Candellone (J)