ACR Messina - Sorrento 2-0: secondo ko di fila per i costieri, il tabellino Plescia e Luciani per la vittoria dei siciliani al "San Filippo - Franco Scoglio"

Sconfitta al "San Filippo - Franco Scoglio", la seconda consecutiva, per il Sorrento, ko contro l'ACR Messina con il risultato di 2-0 nella gara valida per la ventiseiesima giornata del girone C di Serie C. Plescia sblocca il match al 55', poi Luciani fa scorrere i titoli di coda nei secondi finali della sfida.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Ventiseiesima Giornata

ACR Messina - Sorrento 2-0

Marcatori: 55' Plescia, 92' Luciani

Messina (4-2-3-1): E. Fumagalli, Ortisi, Dumbravanu, Manetta, Lia (91’ Polito), Frisenna (64’ Scafetta), Franco, Zunno, Emmausso, Ragusa (80’ Firenze), Plescia (80’ Luciani). All. Modica. A disp. Piana, Di Bella, J. Fumagalli, Zona, Giunta, Civilleri, Signorile, Cavallo, Rosafio

Sorrento (4-3-3): Del Sorbo, Scala (66’ Kolaj, 77’ Capasso), Fusco, Blondett, Loreto (77’ Colombini), Cucurullo (71’ Martignago), De Francesco, Messori (66’ La Monica), Vitiello, Ravasio, Badje. All. Maiuri. A disp. Albertazzi, Bonavolontà, D’Aniello, Di Somma, Riccardi

Arbitro: Gasperotti

Ammoniti: 44’ Messori (S), 68’ Ragusa (M), 74’ E. Fumagalli (M), 74’ Kolaj (S)

Recupero: 1' pt, 5' st