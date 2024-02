Basket, la Coppa Italia è di Napoli. Manfredi: "La città è orgogliosa di voi" Impresa della squadra partenopea, battuta l'EA7 Emporio Armani Milano in finale

"Complimenti al Napoli Basket per il trionfo alle Final Eight": così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha commentato sui canali ufficiali social la vittoria della Generazione Vincente Napoli Basket in Coppa Italia. La squadra di coach Igor Milicic ha firmato l'impresa nell'atto conclusivo battendo l'EA7 Emporio Armani Milano con il punteggio di 72-77 all'Inalpi Arena di Torino. Il trofeo torna nel capoluogo partenopeo dopo 18 anni. "Un applauso ai ragazzi, al coach e alla società per aver riportato, dopo tanti anni, il trofeo a Napoli. - ha aggiunto il primo cittadino - Tutta la città è orgogliosa di voi".

