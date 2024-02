Catania - Juve Stabia 2-0: la doppietta di Castellini, il tabellino Vespe battute dopo sedici risultati utili consecutivi in campionato

La doppietta di Castellini, un gol per tempo e la Juve Stabia va ko a Catania. Finale di 2-0 per gli etnei e si chiude la striscia di risultati utili consecutivi delle vespe in campionato. Sedici gare tra vittorie e pareggi per la squadra gialloblu, ieri la sconfitta al "Massimino" con il margine sulla seconda in classifica che non cambia in virtù del ko del Picerno contro il Benevento, ma proprio i sanniti si ripropongono a -7 dalla vetta.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Ventisettesima Giornata

Catania - Juve Stabia 2-0

Marcatori: 14', 75' Castellini

Catania: Albertoni, Bouah, Quaini, Monaco, Castellini, Chiricò (88′ Chiarella), Welbeck, Tello (78′ Ndoj), Cicerelli (78′ Marsura), Peralta (65′ Zammarini), Costantino (65′ Di Carmine). All. Lucarelli. A disp.Furlan, Donato, Curado, Konatek, Patalano, Haveri, Cianci

J. Stabia: Thiam, Andreoni (82′ Piovanello), Bachini, Bellich, Mignanelli, Buglio, Leone, Erradi (65′ Romeo), Piscopo (65′ Mosti), Adorante, Candellone. All. Tarantino (Pagliuca squalificato). A disp. Esposito, La Rosa, Baldi, Folino, Picardi, Stanga, D’Amore, Pierobon, Gerbo, Meli, Garau, Guarracino

Arbitro: Emmanuele

Ammoniti: Welbeck (C), Bellich (J), Buglio (JS), Di Carmine (C), Piovanello (J)