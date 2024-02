Juve Stabia - Turris 1-0, il tabellino. Adorante: "Risposta da vero gruppo" Vespe da rilancio immediato con il gol di Adorante, arrivato a gennaio e autore di 6 gol

Derby da rilancio immediato per la Juve Stabia, mentre in casa Turris si chiude la striscia di 7 punti in 3 gare. Alle vespe basta il gol di Andrea Adorante dopo pochi secondi per battere i corallini e gestire il match. I gialloblu guidano la classifica con 7 punti di vantaggio sul Benevento. "Serve tanto questa vittoria. Abbiamo dato una scossa al gruppo. - ha spiegato Adorante nel post-gara - Dopo una sconfitta come quella di Catania ci voleva una risposta di questo tipo. Un derby così non l'avevo mai vissuto ed è stato bellissimo realizzare il gol decisivo. Sono contento per tutti, in particolar modo per la tifoseria che è qualcosa di grandioso. Penso non ci sia alcun peso. La seconda parte del campionato prevede tutto questo. C'è solo la voglia di combattere per questa squadra".

Il tabellino

Serie C - Girone C

Ventottesima Giornata

Juve Stabia - Turris 1-0

Marcatori: 2' Adorante (J)

Juve Stabia: Thiam, Buglio (87′ Pierobon), Adorante, Meli (73′ Baldi), Mignanelli, Bachini, Folino, Candellone (87′ Erradi), Andreoni, Leone, Mosti (63′ Piscopo). All. Pagliuca. A disp. Esposito, La Rosa, Romeo, Guarracino, Garau, Gerbo, D’Amore, Picardi, Marranzino, Stanga, Piovanello

Turris: Marcone, Esempio (77′ Giannone), D’Auria, Maestrelli, Casarini, Nocerino (71′ Siega), Scaccabarozzi (71′ Saccani), Jallow, Panelli (57′ Contessa), Nicolao (57′ Ricci), Pugliese. All. Menichini. A disp. Iuliano, Pagno, Franco, Cocetta, Serpe, De Felice, Pavone, Maniero, Cum, Onda

Arbitro: Ancora

Ammoniti: Pagliuca (J), Panelli (T), Giannone (T)

Recupero: 1' pt, 6' st