Giugliano-Turris 2-1: Salvemini sempre decisivo, il tabellino Altro gol da 3 punti per l'attaccante nel buonissimo percorso dei tigrotti

Il gol di Balde dopo cinque minuti, la risposta di Jallow in avvio di ripresa, Salvemini di nuovo decisivo al 73' per la vittoria del Giugliano sulla Turris. Finale di 2-1 al "De Cristofaro" con i tigrotti al secondo successo consecutivo, il terzo nelle ultime quattro gare di campionato. La squadra di Bertotto si conferma in zona playoff. I corallini restano, invece, in quella playout.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Trentesima Giornata

Giugliano - Turris 2-1

Marcatori: 5’ pt Balde (G); 1’ st Jallow (T); 28’ st Salvemini (G).

Giugliano: Russo, Yabre, Romano (32’ st Giorgione), De Rosa (18’ st Gladestony), Salvemini (40’ st Oviszach), Valdesi (18’ st Menna), Caldore, Cargnelutti, Ciuferri, Balde (32’st Di Dio), Maselli. All. Bertotto. A disp. Baldi, Rob Coprean, Scognamiglio, Oyewale, Perdonò, Berardocco, Boccia, Barba

Turris: Pagno, Esempio, Franco (37’ st De Felice), Cocetta (22’ st Maestrelli), Giannone (7’ st Pavone), Nocerino (22’ st D’Auria), Scaccabarozzi, Jallow (37’ st Maniero), Panelli, Nicolao, Siega. All. Menichini. A disp. Iuliano, Guadagno, Serpe, Maestrelli, Contessa, Onda, Ricci

Ammoniti: Cocetta (T), Yabre (G), Maselli (G)

Recupero: 2’ pt, 5’ st