Il TAR conferma: Juve Stabia - Taranto a porte chiuse Alle 20.45 la sfida al "Menti" per uno dei tre posticipi della trentunesima giornata

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha respinto l'istanza della Juve Stabia e, quindi, il match tra le vespe e il Taranto, in programma questa sera (ore 20.45) al "Menti" si giocherà a porte chiuse, come stabilito dal provvedimento della Prefettura di Napoli. Il TAR Campania, con decreto cautelare monocratico, ha respinto l'istanza proposta dal club di Castellammare avverso la decisione assunta nella scorsa settimana per motivi di ordine pubblico. I gialloblu ospiteranno gli ionici, allenati dall'ex tecnico della Juve Stabia, Eziolino Capuano, senza tifosi sugli spalti.

I convocati gialloblu

Portieri: Esposito, Signorini, Thiam

Difensori: Andreoni, Bachini, Baldi, Bellich, D’Amore, Folino, La Rosa, Mignanelli, Picardi, Stanga

Centrocampisti: Buglio, Erradi, Gerbo, Guarracino, Leone, Marranzino, Meli, Mosti, Pierobon, Romeo

Attaccanti: Adorante, Candellone, Garau, Piovanello, Piscopo