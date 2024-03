Juve Stabia - ACR Messina 4-1: vespe sempre più vicine alla Serie B Undici punti di vantaggio a quattro turni dal termine della regular season

La Juve Stabia è sempre più vicina alla Serie B: +11 sul secondo posto a quattro turni dal termine della regular season con il 4-1 sull'ACR Messina. Vespe avanti al 35' con il gol di Romeo: match in discesa e Candellone firma il raddoppio quattro minuti dopo. Corsa nel primo tempo fino al tris con la rete di Adorante. Risultato di 3-0 all'intervallo, gestione completa nella ripresa: ancora Adorante per la doppietta personale e il poker di squadra al 51'. Luciani firma l'unico gol dei siciliani al minuto 57. Da lì in avanti ulteriore controllo delle operazioni per i padroni di casa fino al triplice fischio. Festa al "Menti" per una promozione ormai vicinissima.

Il tabellino

Serie C - Girone C

Trentaquattresima Giornata

Juve Stabia - ACR Messina 4-1

Marcatori: 35′ Romeo (JS), 39′ Candellone (JS), 47' pt, 51′ Adorante (JS), 57′ Luciani (M)

J. Stabia: Thiam, Bellich, Romeo (90′ La Rosa), Adorante, Pierobon (71′ Meli), Mignanelli, Bachini, Candellone (71′ Piscopo), Andreoni, Leone (78′ Gerbo), Mosti (78′ Piovanello). All. Pagliuca. A disp. Esposito, Baldi, Guarracino, Garau, Folino, D’Amore, Erradi, Picardi, Marranzino, Stanga

Messina: E. Fumagalli, Dumbravanu, Lia (29′ Zona), Emmausso, Zunino, Franco, Ortisi (10′ Salvo), Plescia (46′ Luciani), Polito, Rosafio (46′ Giunta), Scafetta (46′ Ragusa). All. Modica. A disp. Piana, Firenze, Signorini, Pacciardi, Cavallo, J. Fumagalli

Arbitro: Caldera

Ammoniti: Polito (M), Candellone (JS), Emmausso (M), Zunno (M)

Recupero: 5' pt, 3' st