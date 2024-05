Giugliano: il programma del primo turno playoff del girone Le prime sfide della post-season con un asterisco nel calendario

Il Giugliano scenderà in campo martedì con calcio d'inizio alle 20.30 al "Monterisi" di Cerignola per affrontare l'Audace nel primo turno della fase playoff del girone C. Sarà nuova sfida tra le due squadre dopo l'epilogo della stagione regolare che ha visto i pugliesi battere i tigrotti con il finale di 3-0.

Serie C - Playoff

Primo turno fase del girone

Girone A

Atalanta U23 - Trento: martedì ore 20.30

Giana Erminio - Pro Vercelli: martedì ore 20.30

Legnago Salus - Lumezzane: martedì ore 20.30

Girone B

Gubbio - Rimini: martedì ore 20.30

Juventus Next Gen - Arezzo: martedì ore 20.30

Pescara - Pontedera: martedì ore 20.30

Girone C

Picerno - Crotone: martedì ore 21

Audace Cerignola - Giugliano: martedì ore 20.30

Taranto - Latina: *

(*) L’abbinamento tra la squadra quinta classificata e la squadra decima classificata del girone C sarà reso noto successivamente con comunicato ufficiale

Modalità di svolgimento - "Le società vincitrici avranno accesso al secondo turno playoff del girone. In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, avrà accesso al secondo turno playoff del Girone la società meglio classificata al termine della regular season".