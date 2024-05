Judo: Gennaro Pirelli d'oro nel grand slam di Dushanbe e vola a Parigi 2024 Il sindaco Manfredi: "Quattro napoletani alle Olimpiadi, porteranno in alto la nostra città"

Gennaro Pirelli ha vinto il Grand Slam di Dushanbe e ha strappato il pass per le Olimpiadi. Il partenopeo ha ottenuto la medaglia d'oro nell'evento tenuto nella capitale del Tagikistan e sarà tra i protagonisti di Parigi 2024 in compagnia di altri atleti napolietani, Christian Parlati, Susy Scutto e Antonio Esposito.

Manfredi: "Porteranno in alto la bandiera della nostra città"

"Complimenti al judoka Gennaro Pirelli, oro nei 100kg nel Grand Slam. Un successo che garantisce il pass per le Olimpiadi, dove raggiunge gli altri judoka napoletani Christian Parlati, Susy Scutto e Antonio Esposito. Sono certo che porteranno in alto la bandiera della nostra città": così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha sottolineato l'affermazione dello judoka e l'attesa delle Olimpiadi per gli atleti partenopei.