Gevi Napoli: Ennis all'Hapoel Tel Aviv. Terzo tempo azzurro per squadra e staff "L’occasione per celebrare insieme questa indimenticabile stagione", si legge nella nota del club

Sipario sulla stagione della Gevi Napoli dopo la vittoria nel derby campano sulla Givova Scafati, ma già con la certezza di non poter strappare il pass per i playoff. Il club azzurro ha salutato Tyler Ennis: risolto consensualmente il rapporto contrattuale con l'atleta in scadenza al 30 giugno 2024. L'ex Fenerbahce chiuderà la stagione con l'Hapoel Tel Aviv in Israele. "La società ringrazia Tyler per la professionalità e l’impegno profusi nel corso di questa bellissima stagione e gli augura un sincero in bocca al lupo per le esperienze future", si legge nella nota della società azzurra, che ha lanciato un'iniziativa per i saluti di fine campionato.

Domani appuntamento al Fruit Village Arena - PalaBarbuto

"La Generazione Vincente Napoli Basket é pronta ad accogliere i tifosi per il terzo tempo azzurro, l’occasione per celebrare insieme questa indimenticabile stagione. - ha spiegato la Gevi - Vi aspettiamo alla Fruit Village Arena, mercoledì 8 Maggio dalle ore 19:00 alle 20:00 per scattare selfie, firmare autografi e tanto altro ancora".