Juve Stabia neopromossa premiata da Città Metropolitana Manfredi: "Dimostrazione che in area metropolitana Napoli si possono costruire storie di successo"

Presidente, allenatore, squadra, dirigenti e staff tecnico premiati dal Sindaco metropolitano, Gaetano Manfredi: “Un grandissimo grazie al presidente Andrea Langella, all’allenatore Guido Pagliuca e soprattutto a questi ragazzi per la grande gioia che hanno regalato non solo a Castellammare di Stabia, che torna sui palcoscenici importanti che merita, ma anche a tutti noi cittadini metropolitani. Questa vittoria è anche il segno che nell’area metropolitana di Napoli si possono costruire realtà di successo”. La cerimonia si è svolta questo pomeriggio nell’aula consiliare del Complesso monumentale di Santa Maria la Nova a Napoli. Accanto al Sindaco, a tributare i riconoscimenti il Consigliere metropolitano delegato allo Sport, Sergio Colella.Dal presidente Andrea Langella a tutta la struttura societaria. Dall’allenatore, Guido Pagliuca, alla struttura tecnica. Dall’intera rosa di calciatori, 29 tesserati, al responsabile della comunicazione e marketing, ai magazzinieri e a tutto lo staff medico, oltre il team manager. Questo pomeriggio, nell’aula consiliare del Complesso monumentale di Santa Maria la Nova, il Sindaco della Città Metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi, ha premiato tutti i componenti della S.S. Juve Stabia 1907, protagonista di una cavalcata straordinaria che le ha consentito di stravincere il campionato di Serie C e di strappare il pass per la serie B con ben 4 giornate di anticipo.

Al suo fianco il Consigliere Metropolitano delegato a Sport, Giovani ed Eventi, Sergio Colella. “A nome di tutta la Città Metropolitana, voglio ringraziare questi ragazzi fantastici - guidati da uno staff tecnico competente e preparato e da una struttura societaria che ha saputo costruire un gruppo vincente - per le grandissime emozioni che hanno regalato a una città importante come Castellammare e a tutta l’area metropolitana, che ha gioito, insieme ai tifosi stabiesi, per questo straordinario traguardo raggiunto”, ha affermato il Sindaco Manfredi.“È una vittoria altamente significativa - ha sottolineato il primo cittadino metropolitano - per diversi motivi. Il calcio, ormai, è riconosciuto a tutti gli effetti come elemento di sviluppo del territorio ed è quindi importante che nell’area metropolitana partenopea ci siano due compagini che si affacciano al calcio che conta, che fa grandi numeri e fa girare l’economia. Inoltre, questa vittoria dimostra che nell’area metropolitana di Napoli è possibile programmare e costruire realtà di successo che riescono a primeggiare nel Mezzogiorno e in tutto il Paese”.