Juve Stabia, depositata l'iscrizione in serie B: Piacenza stadio alternativo Le Vespe hanno ringraziato anche il Benevento Calcio per la disponibilità dimostrata

La Juve Stabia è pronta ad avviare la programmazione per il prossimo campionato di serie B. La società di Castellammare di Stabia, infatti, con una nota ha comunicato di aver depositato la documentazione per l'iscrizione al torneo cadetto. Nell'incartamento è stato inserito lo stadio "Garilli" di Piacenza come stadio alternativo da utilizzare se i lavori di adeguamento del “Menti” non dovessero terminare in tempo. La società stabiese ha ringraziato anche il sindaco di Benevento, Clemente Mastella ed il Benevento Calcio, nella persona del presidente Oreste Vigorito, per la disponibilità dimostrata per l'eventuale concessione dello stadio Vigorito.

"Il Presidente Andrea Langella e la S.S. Juve Stabia 1907 comunicano di aver depositato tutta la documentazione utile per permettere la regolare iscrizione del club al prossimo campionato di Serie B 2024/2025, ottemperando ai pagamenti di quota associativa e partecipativa, oltre che al deposito della fideiussione bancaria.

La società, che ha svolto un lavoro straordinario negli ultimi giorni, ringrazia sentitamente il comune di Piacenza, la Prefettura, il Presidente del Piacenza Calcio 1919 Marco Polenghi e il direttore generale Francesco Fiorani per la concessione dello stadio comunale Leonardo Garilli e, inoltre, il sindaco di Benevento Clemente Mastella, il Prefetto di Benevento Dr. Carlo Torlontano e il Benevento Calcio nella persona del Presidente Oreste Vigorito, per la disponibilità dimostrata per l’eventuale concessione dello stadio Ciro Vigorito.

La stagione 2024/25 vedrà impegnata la S.S. Juve Stabia 1907 in un campionato importantissimo come quello cadetto".