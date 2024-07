Sorrento: riecco Carotenuto nel club rossonero È stato protagonista nella promozione del Sorrento in Serie C nel 2023

È ufficiale il ritorno di Giulio Carotenuto al Sorrento. Il centrocampista di Vico Equense, classe '98, è reduce dalla stagione vissuta con la Palmese prima e con la Nocerina poi con due reti in 30 presenze. Carotenuto è stato protagonista nella promozione del Sorrento in Serie C nel 2023.

Il comunicato del club

"Il Sorrento Calcio 1945 Srl rende noto di essersi assicurato a titolo definitivo - a partire dalla stagione 2024/2025 - le prestazioni sportive del calciatore Giulio Carotenuto. Per Carotenuto, nato a Vico Equense il 9 aprile 1998, si tratta di un ritorno a Sorrento dopo essere stato tra i protagonisti della storica promozione in C del 2023. Centrocampista ed all’occorrenza terzino, Carotenuto ha al suo attivo 90 presenze in C con la maglia della Paganese. Per lui lo scorso anno 30 gettoni e due reti in D con le maglie di Palmese e Nocerina. Bentornato Giù".

Foto: pagina ufficiale Facebook Sorrento Calcio 1945