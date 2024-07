Juve Stabia, doppia operazione in uscita: salutano Bentivegna e Ceccarini Due cessioni per il club di Castellammare

La Juve Stabia ufficializza due operazioni in uscita. Accurso Bentivegna passa a titolo definitivo al Pescara, mentre Simone Ceccarini è stato ceduto in prestito al Desenzano Calcio. "La S.S. Juve Stabia 1907 comunica la cessione, a titolo definitivo, dell’attaccante Accursio Bentivegna, classe ’96, al Pescara Calcio. La società ringrazia Accursio per il lavoro svolto e gli augura le migliori fortune professionali". Il club stabiese, inoltre, ha comunicato "la cessione, a titolo temporaneo, del centrocampista Simone Ceccarini, classe ’05, al Desenzano Calcio".