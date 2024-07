Juve Stabia: sipario sul ritiro di Capracotta, il motivo Domenica (ore 17.30) a Roma amichevole contro l'Arezzo

La Juve Stabia ha completato la preparazione estiva a Capracotta. Rientro in anticipo a causa delle previsioni meteo dei prossimi giorni: si legge nella nota diffusa dalla società del presidente Andrea Langella che ha ringraziato l'amministrazione comunale e il sindaco Candido Paglione per l'accoglienza e la gentilezza riservata lungo la fase di ritiro in Molise. Domenica, con calcio d'inizio alle 17.30, la Juve Stabia affronterà l'Arezzo in un test amichevole in programma a Roma, al centro sportivo "Francesca Gianni", stadio dell'Atletico Lodigiani.

Il comunicato del club gialloblu

"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica che il ritiro di Capracotta si chiude oggi, anticipatamente, per motivi legati alle previsioni meteo dei prossimi giorni. La squadra si è allenata sul nuovo campo sportivo comunale ‘Erasmo Iacovone’ messo a disposizione dall’amministrazione di Capracotta e ha risieduto all’Hotel Conte Max. Il presidente Andrea Langella e tutta la S.S. Juve Stabia 1907 ringraziano per la disponibilità dimostrata il sindaco Candido Paglione e tutta l’amministrazione comunale per l’accoglienza e la gentilezza".