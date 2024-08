Juve Stabia, Langella sblocca il mercato: risanato l’indice di liquidità Lovisa prova a regalare alle Vespe il portiere Thiam e il centrocampista Maistro

Un importante sforzo economico per garantire solidità al progetto Juve Stabia ed allestire una squadra in grado di lottare per la salvezza. Nell'anno del ritorno in serie B, il presidente delle Vespe, Andrea Langella ha compiuto un ulteriore gesto d'amore nei confronti dei colori gialloblù. Come comunicato dal club con una nota ufficiale, il numero uno della Juve Stabia "per garantire ulteriore stabilità alla società ma soprattutto per permettere di effettuare operazioni di mercato, ha provveduto a effettuare un finanziamento per il raggiungimento della misura minima dell’indicatore di liquidità. É stato comunicato a Covisoc di aver adempiuto a ripianare la detta carenza ai sensi dell’art. 90 comma 5 delle NOIF/FIGC", spiega la Juve Stabia. "Si tratta di una ferma volontà del presidente Langella per non lasciare nulla al caso in vista dell’inizio della stagione agonistica, un ulteriore gesto d’amore del presidente nei confronti della Juve Stabia e della piazza gialloblù". Il versamento consentirà, ora, alle Vespe di operare anche sul mercato in entrata e di sbloccare trattative a cui sta lavorando da tempo il ds Matteo Lovisa: con la Spal è stata intavolata una maxi-operazione che potrebbe (ri)portare a Castellammare il portiere Demba Thiam (protagonista lo scorso anno) e il centrocampista Fabio Maistro in cambio del difensore Daniele Mignanelli.