Juve Stabia, Pagliuca: "Finalmente si gioca, l'Avellino è una squadra ostica" Il tecnico delle Vespe: "Non vediamo l'ora di scendere in campo, peccato non giocare al Menti"

La Juve Stabia è pronta ad affrontare il primo impegno ufficiale della stagione. Domani sera le Vespe saranno di scena ad Avellino per i 32esimi di Coppa Italia. Una sfida che si giocherà a campo invertito per via dell'indisponibilità del "Menti", ancora alle prese con lavori di ammodernamento. Il tecnico delle Vespe, Guido Pagliuca ha presentato il match in conferenza stampa.

"Affrontiamo una partita difficile, bella da giocare perché nello spogliatoio c'è molto entusiasmo. Abbiamo voglia e piacere di tornare a giocare. Non vediamo l'ora di stare sul campo perché questo è il Dna della mia squadra. Sappiamo che non sarà semplice perché l'Avellino lo scorso anno ha fatto un grande campionato, durante la sosta estiva si è migliorata, ha fatto investimenti importanti e questo ci fa essere consapevoli delle difficoltà. Ma la nostra ambizione deve essere dominante. Avrremmo preferito giocarla a Castellammare di Stabia, perché questa partita ce la siamo conquistata anche grazie alla nostra gente. Giocare senza i nostri tifosi dispiace ma è talmente tanta la voglia di giocare che daremo il massimo".

Sul lavoro svolto in ritiro: "Aono molto contento del mese che abbiamo tracorso insieme, abbiamo fatto un buonissimo lavoro sia a livello organizzativo che tecnico. Abbiamo lavorato con continuità, in strutture idonee, con un gruppo di ragazzi che si è messo a totale disposizione. Insieme abbiamo condiviso i punti cardine che lo scorso anno ci hanno garantito una crescita esponenziale. Quei punti li abbiamo condivisi anche con i nuovi, credo sia stato un allineamento importante per il nostro percorso e per far sì che la quotidfianità diventi un punto importante per la crescita di ogni giocatore".