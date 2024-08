Sorrento: è la vigilia del primo match ufficiale in Coppa Italia di Serie C Il club costiero ha ufficializzato l'accordo con Cardoselli nelle scorse ore

Il Sorrento è pronto per la prima sfida ufficiale. Domani con calcio d'inizio alle 21 i costieri saranno ospiti del Picerno per il primo turno eliminatorio di Coppa Italia di Serie C (biglietti per il settore ospiti in vendita al costo di 7 euro più diritti di prevendita in modalità online tramite la piattaforma Go2).

Ecco Cardoselli

Il Sorrento ha ufficializzato l'accordo con Cassio Cardoselli. "Centrocampista, nato a Roma il 26 luglio del 1998, Cardoselli ha nel suo curriculum 157 partite (con 14 reti all’attivo) in Serie C e 15 apparizioni (con un gol) in B nel 2020/2021 quando militava nell’Entella. - si legge nella nota del club - Due stagioni fa ha disputato 24 gare (realizzando tre centri) con la maglia del Francavilla nel girone C di Serie C".

"È stato un ritiro lungo ma formativo"

La società rossonera ha anche commentato il lavoro nel ritiro in Umbria: "Si rientra a casa, anzi ci apprestiamo ad andare direttamente a Picerno per l’esordio in Coppa Italia, ma da Roccaporena torniamo con un bagaglio pieno di ricordi. Porteremo nel cuore la disponibilità di tutti coloro che si sono occupati di noi facendo in modo che all’Hotel Margherita&Roccaporena ci sentissimo - come sempre - ospiti graditi, ma soprattutto quel cielo stellato che ogni sera ci ha fatto compagnia. Sono state giornate calde, fatte di sudore e lavoro ma anche di sorrisi e gol. È stato un ritiro lungo ma formativo, anche dal punto di vista spirituale. Ci siamo preparati ma anche arricchiti, grazie Roccaporena".