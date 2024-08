L'arbitro di Bari - Juve Stabia: bilancio di una vittoria, un pareggio e un ko Sabato (ore 20.30) la prima gara dei gialloblu nel torneo di Serie B 2024/2025

La gara Bari - Juve Stabia, valida per la prima giornata del campionato di Serie B e in programma sabato (ore 20.30) al "San Nicola" sarà da Giuseppe Collu della sezione di Cagliari, coadiuvato dagli assistenti Marco Ceccon della sezione di Lovere e Giacomo Monaco della sezione di Termoli con Enrico Gigliotti della sezione di Cosenza quarto ufficiale (al VAR Lorenzo Maggioni della sezione di Lecco con Salvatore Longo della sezione di Paola AVAR).

Tre match del girone C di Serie C con Collu

Collu ha diretto la gara Sampdoria - Como, trentaduesimo di finale di Coppa Italia. Bilancio di una vittoria (Juve Stabia - Potenza 3-0 dell'11 dicembre 2021), un pareggio (Juve Stabia - Taranto 0-0 del 12 febbraio 2023) e una sconfitta (Palermo - Juve Stabia 3-1 del 12 febbraio 2022) con il fischietto sardo per le vespe: sono tutti match giocati nel girone C di Serie C.