L'arbitro di Catanzaro - Juve Stabia: la designazione per la seconda giornata Tutti gli arbitri del secondo turno del campionato di Serie B

La gara Catanzaro - Juve Stabia, valida per la seconda giornata del campionato di Serie B, in programma domenica (ore 20.30) allo stadio "Nicola Ceravolo", sarà diretta da Daniele Rutella della sezione di Enna, coadiuvato dagli assistenti Thomas Miniutti della sezione di Maniago e Mario Davide Arace della sezione di Lugo di Romagna con Gabriele Totaro della sezione di Lecce quarto ufficiale. Al VAR ci sarà Daniele Minelli della sezione di Varese con AVAR Rosario Abisso della sezione di Palermo.

Una vittoria, un pareggio e due sconfitte con Rutella

Sono quattro i precedenti con Rutella per le vespe e sono tutti relativi al girone C di Serie C con una vittoria, un pareggio e due sconfitte.

Reggina - Juve Stabia 1-1 (6 maggio 2018, Serie C - girone C)

Juve Stabia - Potenza 4-0 (25 settembre 2018, Serie C - girone C)

Avellino - Juve Stabia 3-1 (3 febbraio 2022, Serie C - girone C)

Bari - Juve Stabia 1-0 (16 marzo 2022, Serie C - girone C)

Le designazioni arbitrali

Serie B

Seconda giornata

Modena - Bari: Scatena

Sudtirol - Salernitana: Perenzoni

Brescia - Cittadella: Galipò

Cremonese - Carrarese: Ghersini

Pisa - Palermo: Colombo

Sampdoria - Reggiana: Cosso

Sassuolo - Cesena: Massimi

Spezia - Frosinone: Pezzuto

Catanzaro - Juve Stabia: Rutella

Mantova - Cosenza: Crezzini