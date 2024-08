Juve Stabia, Ruggero: "Contento di essere qui". Di Marco: "Ecco il mio idolo" Conferenza stampa di presentazione per il difensore e il centrocampista

Conferenza stampa di presentazione per Marco Ruggero e Tommaso Di Marco in casa Juve Stabia allo stadio "Romeo Menti". "Sono molto contento di essere qui. - ha spiegato Ruggero - Non mi aspettavo di esordire a Bari e sono rimasto sorpreso dal calore dei tifosi dopo il gol di Bellich. Speriamo di continuare così con il loro sostegno". Il difensore ha poi aggiunto: "Ho scelto il numero 4 perché l’ho avuto nelle giovanili e nell’esordio in C, ma è anche il numero del mio idolo Sergio Ramos".

Il centrocampista: "Mi ispiro a Barella"

"Sono molto felice di essere a Castellammare. - ha affermato Di Marco - Sono un giocatore box to box, mi ispiro a Barella per migliorarmi sempre di più". "Daremo il massimo in ogni partita, grazie anche al sostegno dei tifosi": ha sottolineato il centrocampista.

Foto: pagina ufficiale Facebook S.S. Juve Stabia 1907