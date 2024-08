Catanzaro - Juve Stabia, Pagliuca: "Entusiasmo creando una storia diversa" Indisponibile Pierobon, non convocati Guarracino e Da Riva

Domani (ore 20.30) la Juve Stabia sarà ospite del Catanzaro per la seconda giornata del campionato di Serie B e la gara è stata presentata in mattinata dal tecnico delle vespe, Guido Pagliuca: "Ogni partita è una storia diversa, diversa per un ambiente diverso ogni domenica, avversari diversi e questo crea entuasiasmo creando una storia diversa. - ha spiegato in conferenza stampa al "Menti" - Anche domani affronteremo una squadra forte che ha fatto un mercato forte, una squadra che è arrivata quinta. Dobbiamo tenere le sensazioni positive che a ognuno di noi ha dato il momento di domenica a fine partita. Affrontiamo una squadra costruita ed allenata bene. Hanno delle idee e noi dobbiamo essere molto bravi a proporre il nostro gioco con la giusta attenzione delle zone di gioco da occupare".

Ecco l'elenco dei convocati per la sfida del "Ceravolo" con Pierobon indisponibile e Guarracino e Da Riva non convocati.

Portieri: 1 Matosevic, 16 Signorini, 20 Thiam

Difensori: 28 Andreoni, 13 Baldi, 6 Bellich, 15 Floriani Mussolini, 23 Folino, 19 Mignanelli, 3 Rocchetti, 4 Ruggero, 24 Varnier

Centrocampisti: 5 Di Marco, 8 Buglio, 25 Gerbo, 55 Leone, 37 Maistro, 14 Meli, 98 Mosti

Attaccanti: 9 Adorante, 90 Artistico, 27 Candellone, 11 Piscopo, 17 Tonin, 99 Piovanello

Indisponibili: Pierobon

Non convocati: Guarracino, Da Riva